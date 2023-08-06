Как сообщает «НБН«, об этом, комментируя недавнюю атаку оккупантов по аэродрому в Староконстантиновом, заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он рассказал, что рашисты уже не впервые осуществляют атаку именно по этому аэродрому, который является штатным местом расположения бригады тактической авиации, на вооружении которой есть бомбардировщики Су-24М.

Несмотря на это Игнат Сказал, что в нынешних условиях украинская авиация «довольно-таки» мобильна.

«Наши авиаторы, летчики и каждый, кто обеспечивает полеты, знают способы противодействия врагу в этих условиях. В Украине есть десятки оперативных аэродромов по всей территории государства, так что враг не сможет так просто уничтожить нашу авиацию», – объяснил Игнат.

Напомним, что в следствие атаки в Хмельницкой области известно о пострадавшем и разрушениях в Староконстантиновской общине. По данным ОВА, силы ПВО уничтожили большую часть ракет.