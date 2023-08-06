О том, почему Силам Обороны не всегда удается сбивать крылатые «Калибры», запуск которых происходит с подводных лодок страны-агрессора, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение спикера командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, помимо «Кинжалов» и «Ониксов», достаточно серьезной угрозой являются «Калибры», в особенности, если пуски ракет осуществляются с подводных лодок: с этого боевого плавсредства враг может наносить удары неожиданно, и неизвестно, в каком именно месте сейчас находится корабль противника.

Таким образом, учитывая небольшое количество современных систем ПВО у ВСУ, защитникам украинского неба остается ограниченное количество времени на соответствующее реагирование, особенно, если подлодка подошла близко к потенциальному месту удара. Также, «Калибры» отличаются слишком низким уровнем полета, что тоже затрудняет обнаружение ракеты стандартными радиолокационными средствами, включая и ликвидацию этой цели.

Ранее мы писали о том, что Игнат рассказал, намеренно ли оккупанты атакуют дома украинцев.