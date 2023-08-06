Как сообщает «НБН«, в Министерстве внутренних дел оперативно прокомментировали слова чиновника, озвучив свою версию.

В частности, заявление Денисенко в ведомстве назвали «его личным мнением», призвав не рассматривать его риторику как официальную позицию МВД.

Кроме того, пресс-служба министерства в Telegram призвала не называть Вадима Денисенко «советником министра внутренних дел»

«На многочисленные запросы представителей СМИ заявляю: Вадим Денисенко не является советником Министра внутренних дел», — подчеркнула спикер МВД Украины Марьяна Рева.

Не так давно мы уже сообщали о том, кому из мужчин Путин запретил выезжать за пределы РФ.