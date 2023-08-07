Как информирует «НБН», сбросив четыре управляемых авиабомбы на село Кругляковка, информацию о чем подтвердил глава ОПУ Андрей Ермак, россияне убили двух мирных жителей.

Также Ермак добавил, что оккупанты попали по частным домам. Еще пять человек получили ранения.

В свою очередь глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в результате ударов авиабомб загорелся частный дом. Последствиями стала гибель 45-летней женщины и 65-летнего мужчины. Еще двое гражданских были травмированы.

Стоит отметить, что когда на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, то враг нанес повторный удар кассетными боеприпасами. Он добавил, что ранения получили двое спасателей Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также представитель следственных органов полиции Харьковской области.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Анны Маляр относительно ситуации в Купянском районе.