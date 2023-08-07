В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что сейчас в Черном море нет ракетоносителей РФ, захватчикам нужно время, чтобы переснарядиться и согласовать свои действия с авиацией, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, атаки на Украину путинских войск ракетами и БПЛА пока на паузе, однако для ударов по нашей стране они могут использовать баллистику, либо любым способом обстреливать прифронтовые территории.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ объяснили, почему украинской ПВО сложно сбивать ракеты «Калибр», если россияне их запускают с подлодок.