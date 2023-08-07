Как информирует «НБН», видео, подтверждающее данные слова, обнародовал в ТГ-канале украинский генерал, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным «Вялый» нашел на Бахмутском направлении МСТА-Б войск России. Далее он передал полученные координаты оператору НIMARS.

В своем сообщении к видео Сырский отметил, что одним точным выстрелом позиция врага вместе с боеприпасами была полностью уничтожена.

Напомним, ранее Сырский рассказал о ситуации вокруг Бахмута.