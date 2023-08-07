Хлань сообщил, что украинские партизаны не дают покоя «освободителям», превращая их жизнь в кошмар, поскольку ВСУ наносят эффективные удары по местам скопления оккупантов, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам депутата, россияне засыпали часть Джарылгачского залива, фактически сделав из острова Джарылгач полуостров, обустроив там полигон.

Захватчики нагло превратили «херсонские Мальдивы» в военный объект, который считали наиболее безопасным в области, поскольку он удален от линии фронта. Также оккупанты используют как полигон и Арабатскую стрелку.

Представитель облсовета отметил, что «освободители» просчитались, поскольку недавно защитники накрыли артиллерийским огнем объекты ВС РФ на Джарылгаче. Чиновник констатировал, что для россиян на Херсонщине не осталось безопасных мест.

Отметим, что нет покоя захватчикам и на территории Крымского полуострова, 4 августа прогремели взрывы на нефтебазе РФ в Феодосии. В ОК «Юг» заверили, что это не последняя «бавовна» в городе.