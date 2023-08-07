Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы МВД Украины Игоря Клименко, в результате преступных действий врага в Покровске погиб, в том числе, заместитель руководителя ГСЧС в Донецкой области.

В результате вражеского обстрела Покровска сегодня, 7 августа, погиб заместитель начальника ГСЧС в Донецкой области.

В своем сообщении глава МВД Украины отметил, что погибли пять человек и еще восемнадцать получили ранения в результате двух ударов по жилым домам в Покровске.

Помимо того в Сети было опубликовано видео с места событий в Покровске.

Напомним, ранее мы уже писали, что Россия нанесла удары по Купянскому району при помощи управляемых авиабомб.