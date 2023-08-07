В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил прокомментировал «сенсационную» новость о запуске «Кинжалов» из Беларуси, информирует «НБН».

По словам Игната, не стоит манипулировать заголовками о летящих ракетах из РБ, поскольку в тот день путинские оккупационные силы запустили «Кинжалы» из российского Тамбова.

Полковник объяснил, что ракету запустили из самолета МиГ-31К, которая, при направлении на Хмельнитчину, затронула «перекресток» РФ, РБ и Украины, влетев в воздушное пространство Беларуси.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ высказался о нюансах ликвидации «Калибров». Игнат объяснил, почему эти ракеты сложнее сбивать, когда оккупанты запускают их с подлодок.