В комментарии изданию Liga.net советник Резникова, комментируя претензии относительно недостаточного количества БПЛА на фронте, рассказал, что проблема заключается не в деньгах, а в том, что ведомство хочет купить больше, чем может дать рынок, информирует «НБН».

По словам представителя Минобороны, нужно оценивать «общественный результат» — Министерство цифровой трансформации финансирует RnD, Минстратегпром финансирует развитие производства дронов, оборонное ведомство покупает зрелые решения.

Дмитриев заверил, что для защитников не будут закупать «говно и тряпки», и Резников лично занимается вопросами обеспечения воинов беспилотниками. Министр считает, что врага можно победить системными решениями, когда ведомство сможет обеспечить пилотную группу одним видом дронов и не будет каждый раз ее переучивать.

Ранее боец легиона «Свобода» заявил, что больше всего защитникам на фронте не хватает БПЛА.