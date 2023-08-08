В своем Telegram-канале замминистра сообщила, что в Каховке и других населенных пунктах региона россияне запустили фейки об отводе путинский подразделений, демонстрируя «массовое перемещение» военной техники, информирует «НБН».

По словам представителя Минобороны, такими провокациями захватчики пытаются выявить проукраински настроенных жителей Херсонщины, которые сотрудничают с Силами обороны.

Помимо этого, оккупанты умышленно отключили абонентов мобильной связи и проводного интернета РФ. В этом период по улицам ездили авто, оснащенные специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации.

Ранее в Херсонском областном совете заявили, что для солдат «второй армии мира» в регионе не осталось безопасных мест.