В эфире национального телемарафона Череватый рассказал, что повторные удары по гражданской инфраструктуре – нацистская практика россиян. Когда оккупанты бьют по домам украинцев, они знают, что люди будут приходить на помощь и атакуют во второй раз, информирует «НБН».

По словам представителя ВСУ, так захватчики пытаются сломить волю наших граждан к сопротивлению и продемонстрировать свою безжалостность.

Он напомнил, что приближается годовщина деоккупации Харьковской области. Эта успешная операция ВСУ унизила РФ и обрушила оборону «освободителей», поэтому они стремятся к реваншу.

Ранее Череватый рассказал, чем россияне компенсируют уничтоженную защитниками технику.