Местные Telegram-каналы начали массово сообщать о громком взрыве вблизи Джанкоя, а также о прилете в Октябрьском. «Власти» Крыма поспешили заверить жителей полуострова в том, что им якобы не о чем беспокоиться, информирует «НБН».

Советник ставленника Кремля в своем Telegram-канале заявил, что звуки «бавовны» в районе Джанкоя связаны с «утилизацией боеприпасов» в селе Вольное. «Чиновник» отметил, что взрывы слышны и в Октябрьском, поскольку на местном полигоне также «уничтожают снаряды».

Крючков призвал крымчан доверять только «официальным» источникам, поскольку Украина якобы делает «информационные вбросы».

Что интересно, накануне оккупанты предупреждали только о проведении работ по разминированию снарядов на полигоне в Старом Крыму.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему в Крыму вдвое меньше туристов из РФ в сравнении с прошлым годом.