Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что жители Джанкойского района слышали взрывы, после чего в небе заметили вертолеты страны-агрессора, которые пролетели через Нижнегорский район в сторону Азовского моря, информирует «НБН».

После очередной «бавовны» на севере временно оккупированного полуострова россияне в панике перекрыли Крымский мост и объявили тревогу, остановив движение всего транспорта.

Оккупанты попытались успокоить жителей Севастополя, объяснив «хлопки» якобы тренировками ВМФ РФ для войск радиационной, химической и биологической защиты в районе Севастопольской бухты.

Напомним, что взрывы вблизи Джанкоя прогремели днем ранее, 8 августа. Советник «главы» Крыма Олег Крючков объяснил «бавовну» на полуострове «плановой утилизацией боеприпасов».