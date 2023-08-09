Пауза между хорошими новостями из Бахмута затянулась, поэтому создается впечатление, что наступление украинских сил в районе города-крепости замедлилось. Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что ВС РФ стянули дополнительные ресурсы на северный и южный фланги.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По его словам, ВСУ трудно вести наступление в условиях отсутствия преимущества в артиллерии и авиации. При этом оккупантам все равно приходится сдерживать защитников за счет невероятной концентрации сил.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя ситуацию в Бахмуте, объяснил, что украинские военные наступают на город с ограниченным количеством средств поражения, артиллерии и боеприпасов.

Эксперт отмечает, что приоритетным направлением для ВСУ стал юг, при этом бойцы все равно достигают тактических успехов и продвигаются.

Ранее военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что защитникам необязательно брать в кольцо Бахмут, чтобы освободить его. Украинские военные могут использовать другую тактику для деоккупации города.