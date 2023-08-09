Как информирует «НБН», украинские средства массовой информации пишут, что в результате сегодняшнего удара войск Путина по Запорожью погибли два человека. Как минимум еще семь граждан города пострадали.

Отмечается, что во время воздушной тревоги в городе прогремел взрыв. Это произошло в Шевченковском районе города в 19 часов 40 минут.

Спустя некоторое короткое время после происшествия глава Запорожской ОВА Малашко сообщил в телеграм-канале, что российские оккупационные силы нанесли удар посредством «сверхточного оружия» по Шевченковскому району. Последствиями удара стали повреждения храма и торговых точек. Также выбило стекла во многоэтажных жилдомах и трех учебных заведениях.

Согласно обнародованной представителями Министерства внутренних дел Украины информации, известно о семи раненных и двух погибших людях. Три человека из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее мы уже писали о взрыве в Запорожье во время воздушной тревоги.