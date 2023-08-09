В эфире «24 канала» Дудукалов рассказал, что для украинских военных есть большое преимущество в Азовском море, поскольку весь Бердянский залив видно с половины города. Когда ВСУ бьют по позициям россиян в населенном пункте или на его окраинах, вражеские корабли выходят в море, информирует «НБН».

По словам чиновника, оккупанты убегают, так как понимают, что «бавовна» может «зацвести» и на других пришвартованных судах. Несмотря на «хлопки», захватчики продолжают использовать порт для перевозки горюче-смазочных материалов, оружия, вывозят в РФ украденный украинский урожай. При этом защитники лишили «освободителей» возможности использовать порт для переброски тяжелой техникой.

Сейчас навредить оккупантам ВСУ могут лишь воздушными ударами. Когда Азовское море перейдет под контроль Украины, панические настроения во «второй армии мира» усилятся, захватчиков будет пугать перспектива потери кораблей.

Замглавы Бердянского районного совета добавил, что из-за страха россияне используют украденные у других государств и организаций суда, поскольку у них нет флота, чтобы активно его использовать в Азовском море.

Напомним, что в среду, 9 августа, на севере Крымского полуострова прогремели взрывы.