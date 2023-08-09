Социологи фонда «Демократические инициативы» опросили методом face-to-face 2011 украинцев с 3 по 17 июля, поинтересовавшись, как изменилось их материальное положение за последний год, информирует «НБН».

Результаты опроса показали, что 38% граждан стали жить значительно хуже по сравнению с июнем 2022 года, 31% респондентов признались, что война плохо повлияла на их материальное положение.

В то же время 23% сообщили, что их повседневная жизнь в сравнении с прошлым годом не изменилась, а 7% заявили, что сейчас им жить стало намного лучше.

Ранее социологи Центра Разумкова выяснили, кто из политиков продолжает быть популярным, а кто растерял доверие граждан во время войны с Россией.