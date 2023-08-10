В эфире национального телемарафона глава пресс-центра рассказала, что часто «освободители» делают вид, что они оставляют какие-то населенные пункты, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, после этого захватчики открывают огонь по ним и обращаются обратно, объясняя местным жителям, что их якобы обстреливали защитники.

Спикер оперативного командования «Юг» добавила, что также для маневров ВС РФ применяют тактическую авиацию. Оккупанты обстреливают левый берег Херсонской области, сбрасывая бомбы на свои подразделения, чтобы также выдать эти инциденты за работу ВСУ.

Ранее Гуменюк высказалась о сезоне «бавовны» на территории временно захваченного Крымского полуострова.