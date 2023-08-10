Журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение российского захватчика. «Освободитель» из Якутии жалуется на то, что он находится на фронте в Украине с сентября прошлого года, однако его не отпускают отдохнуть от боевых действий, информирует «НБН».

«В отпуска нас не отправляют», — признался мобилизованный якут.

По словам оккупанта, командование армии Путина закинуло солдат в лесополосу, которую украинские военные «с утра до вечера» накрывают кассетными боеприпасами.

В результате эффективной работы защитников враг понес большие потери. Однако, как рассказал захватчик, никто не спешит их эвакуировать, а также забирать раненых и трупы его сослуживцев.

Напомним, пленный путинский солдат рассказал, что офицеры российской армии собирают «абонплату» с оккупантов, чтобы те могли оставаться в тылу и ездить домой.