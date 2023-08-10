В эфире «24 канала» экс-руководитель Луганской ОВА рассказал, что российские захватчики выбрали Купянское направление по нескольким причинам, информирует «НБН».

По словам Гайдая, путинским оккупационным силам не хватает побед на фронте в Украине, они до сих пор не смогли выполнить старые задачи, поэтому они стремятся получить какие-то достижения.

В последнее время «освободители» активизировали наступление на Купянск, поскольку если они пройдут туда, могут спуститься вниз и теоретически разъединить группировку ВСУ, чтобы взять защитников в окружение.

Как сообщалось, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил о потерях армии Путина на Купянском и Бахмутском направлениях.