Как информирует «НБН», новую информацию о последствиях ракетной атаки РФ озвучил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

В частности, он сообщил, что по состоянию на сегодняшний день погиб еще один, уже третий мирный житель.

Малашко заявил, что в результате ракетного удара уже трое погибших и девять раненных, среди них одиннадцатимесячный ребенок.

Глава Запорожской областной военной администрации отметил, что российский снаряд, прилетевший по Запорожью, унес жизни 43-летнего мужчины и молодых женщин – 21 и 19 лет.

В свою очередь руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко проинформировал о том, что утром в больнице умерла еще одна женщина.

Напомним, ранее мы писали о ракетном ударе РФ по Запорожью.