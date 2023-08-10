В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил заявил, что комплексы противовоздушной обороны купить невозможно, их могут только передать Украине другие страны, информирует «НБН».

По словам Игната, украинцы, которые говорят, что Киев может за деньги приобрести системы ПВО, ошибаются. Такие заявления являются манипуляционными, так как нельзя просто пойти в супермаркет и купить такие установки или истребители.

«Таких супермаркетов нет», – заявил военный, уточнив, что комплексы противовоздушной обороны являются технологическим оружием, которые передают для ВСУ по согласованию правительств государств.

Полковник напомнил, чтобы полностью закрыть небо над нашей страной Украине нужны сотни систем ПВО и советские установки необходимо заменить западными.

Ранее спикер Воздушных сил объяснил, как в Украине распределяют комплексы противовоздушной обороны.