Центр национального сопротивления сообщил, что украинцы в оккупации отказываются продавать россиянам продукты. Такие случаи фиксируются на временно захваченных территориях восточных областей, информирует «НБН».

Захватчики пишут жалобы руководству о том, что они не могут купить еду в магазинах. Командование оккупантов советует «освободителям» отбирать у местных жителей продукты напрямую либо воровать на огородах.

При этом путинским солдатам выдают списки домов, которые грабить нельзя, так как хозяевами такого жилья являются коллаборанты.

Ранее российский военнопленный рассказал, что командование путинских войск зарабатывает на оккупантах. Захватчики отдают офицерам «абонплату», чтобы их не отправляли на первую линию фронта.