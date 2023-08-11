Во время сегодняшней атаки россияне запускали аэробаллистические ракеты, одну из которых сбили силы ПВО, с четырех самолетов МиГ-31К из Тульской и Липецкой областей РФ, информирует «НБН».

Четыре «Кинжала» были направлены на Ивано-Франковскую область. По словам спикера Воздушных сил, оккупанты хотели обстрелять аэродром Коломыя, где находятся пилоты, которые вскоре отправятся обучаться на американских боевых самолетах.

Игнат отметил, что РФ хотела таким ударом лишить Украину перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие западные образцы техники.

Ранее спикер КГВА прокомментировал ракетную атаку на Киев, сообщив о работе ПВО.