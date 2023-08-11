Журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале опубликовал видео допроса 29-летнего захватчика, который родился в Украине и пошел воевать против своей страны, информирует «НБН».

По словам Суботина, солдаты путинских оккупационных сил нарушали закон в Херсоне, где он находился по 20 сентября прошлого года. «Освободитель» признался, что военные из батальона его товарища совершали в городе зверства, умолчав о деятельности своего подразделения.

Военный ВС РФ отметил, что от «друга из 1-го батальона» он знает, что солдаты «второй армии мира» издевались над херсонцами, насиловали женщин и воровали все, что «плохо лежит».

Ранее украинский журналист опубликовал видеообращение мобилизованного из Республики Якутия РФ. Захватчик жалуется, что он воюет в Украине почти год, однако командование не дает ему отпуск и отправляет на позиции, которые активно обстреливаются ВСУ.