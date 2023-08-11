Как информирует «НБН», некоторые детали об этом озвучил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что на протяжении минувших суток украинские Силы обороны уничтожили 580 российских военных. Кроме того, захватчики потеряли немало бронетехники и другого вооружения. В частности, речь идет о двенадцати танках, пятнадцати артиллерийских системах, а также двух средствах ПВО.

Помимо того, ВСУ уничтожили 15 боевых бронированных машин, две единицы РСЗО, 18 БПЛА, шестнадцать единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также десять единиц специальной техники.

Напомним, ранее мы уже писали о комментарии Череватого относительно контрнаступления ВСУ.