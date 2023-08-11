Как информирует «НБН», об этом заявил в эфире национального телемарафона руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Согласно его словам, Купянская районная администрация объявила о принудительной эвакуации гражданского населения. Это касается тех населенных пунктов, которые фактически уже находятся на линии фронта. Так как люди, несмотря на обстрелы, которые происходят каждый день, не хотят выезжать по разным причинам.

Он добавил, что за два дня было уже эвакуировано тридцать три человека.

Помимо прочего, Синегубов подчеркнул, что власти объявляют принудительную эвакуацию детей с того же Купянского направления. А насчет города Купянска, то сейчас рассматривается возможность решения относительно принудительной, обязательной эвакуации населения. Глава ОВА отметил, что в настоящее время в городе проживает 523 детей.

Напомним, ранее Гайдай раскрыл план захватчиков относительно Купянска.