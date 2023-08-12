О том, что этим утром, вследствие российской атаки на Орехов в Запорожской области погиб 1 полицейский, и более 10 человек получили ранения различной степени тяжести, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Как стало известно, враги сбросили управляемую авиабомбу, и в результате военных преступления армии страны-агрессора, погиб 31-летний капитан полиции, еще 12 человек ранены (среди них — 4 правоохранителей).

По словам Клименко, на данный момент врачи и парамедики Нацполиции борются за жизнь остальных раненых, поскольку несколько человек — в тяжелом состоянии.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Виталий Ким сообщил о последствиях обстрелов оккупантов по состоянию на 12-е августа.