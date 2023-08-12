Как информирует «НБН», в сводке Генштаба ВСУ говорится, что оккупационные войска России наступают в районе Бахмута, Купянска, а также Донецка. Кроме того, они контратакуют вблизи Урожайного.

Так, военные заявляют, что на протяжении суток на фронте произошло три десятка боевых столкновений. В направлении Купянска враг пытается наступать в районе Синьковки, а также Ивановки. Однако успеха они там не имели.

Также отмечается, что рядом с Бахмутом войска России атаковали в районе Богдановки, Белой горы, а также Клещевки. Силам обороны удалось отбиться.

Рядом с Донецком воины ВСУ продолжают сдерживать наступление вражеских сил в районе Авдеевки и Марьинки. А на Времевском выступе захватчики войска РФ пытались восстановить утраченное ранее положение у Урожайного.

В это же время Вооруженные силы Украины продолжают наступать на Мелитополь и Бердянск. Силы обороны нашей страны закрепляются на достигнутых рубежах, а также ведут контрбатарейную борьбу.

Напомним, ранее мы уже писали о словах Тарнавского относительно успеха ВСУ на Таврическом направлении.