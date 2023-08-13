Как информирует «НБН» со ссылкой на его ТГ-канал, артиллерийские подразделения Сил обороны Южного направления на протяжении суток выполнили 1630 огневых задач. В это же время отмечается, что бойцами ВСУ было уничтожено 15 единиц российской военной техники.

Так, согласно его словам, на протяжении последних суток потери врага «двухсотыми», а также пленными и раненными достигли 269 человек. Из них 81 – погибшие, и 12 и 176 соответственно.

Помимо того, украинские воины смогли уничтожить полтора десятка единиц военной техники РФ. А именно – один танк, две ББМ, три артиллерийские системы и минометы, а также девять единиц автомобильной технки.

Также защитники уничтожили один склад боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт врага.

Напомним, ранее мы уже писали об успехах ВСУ на аналогичном направлении.