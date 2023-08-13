О том, что вскоре на web-сайтах продавцов электронных сигарет/систем нагрева табака, станут проверять возраст посетителей посредством «Дії», поскольку соответствующее решение уже принято на заседании правительства, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение в Telegram-канале постоянного представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Как стало известно, в перечень вышеуказанных интернет-ресурсов, внесут страницы, содержащие предложения по продаже, обслуживанию и поставке комплектующих для табачных и никотиносодержащих изделий. Зайти на подобные страницы можно будет только по документам, подтверждающим возраст потенциального покупателя, при этом, хотя система идентификации пока находится на стадии разработки, но уже указано, что все инновации будут основаны на едином государственном web-портале электронных услуг, в частности, на использовании мобильного приложения «Дія».

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