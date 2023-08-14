В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» отметила, что «вторая армия мира» чувствует свое преимущество в воздухе, поэтому максимально использует этот способ террора украинцев, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, российские захватчики уже начали применять беспилотники, произведенные государством-террористом, для ударов по нашей стране. Гуменюк объяснила, что РФ ускоряет темпы выпуска БПЛА, опасаясь, что из-за санкционного давления Иран перестанет поставлять дроны-камикадзе.

Спикер ОК «Юг» добавила, что пока точно невозможно сказать, какое количество «Шахедов» российского производства используют оккупанты.

В то же время в Офисе президента Украины обещают, что в Российской Федерации будет расти количество инцидентов с «неизвестными беспилотниками».