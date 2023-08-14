Как информирует «НБН», об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Согласно его словам, силы и средства ПВО Украины уничтожили все вражеские цели в небе над Одессой области.

Отмечается, что атака оккупационных сил России проходила в три волны. В общей сложности, ночью 14 августа, национальными Силами и средствами ПВО были уничтожены все ракеты и дроны-камикадзе России.

В Одесской областной военной администрации добавили, что войска России применили пятнадцать ударных БПЛА и восемь ракет типа «Калибр». Все они были уничтожены силами ПВО Украины.

Дословно из заявления Братчука:

За последнюю ночь, 14 августа, Россия атаковала Одесскую область, выпустив по региону восемь ракет морского базирования типа «Калибр» и пятнадцать БПЛА. Все они были уничтожены силами и средствами ПВО Украины.

В это же время он добавил, что обломки одной из уничтоженных ракет повредили общежитие в центре Одессы, а также супермаркет. Кроме того, на двух объектах начался пожар.

Взрывная волна была такой силы, то в некоторых зданиях вылетели стекла из окон, а также повреждены автомобили, припаркованные рядом.

Согласно предварительной информации, пострадали три человека, являющиеся сотрудниками супермаркета. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее мы уже писали о том, будут ли поставлены в Украину ракеты Taurus.