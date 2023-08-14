В эфире национального телемарафона представитель оборонного ведомства сообщила, что эпицентром боевых действий остается Восток Украины, который армия Путина выбрала основным направлением для наступления, информирует «НБН».

По словам Маляр, в регионе продолжаются очень тяжелые бои, однако защитники не дают российским захватчикам продвинуться хотя бы на сантиметр.

Заместитель министра отметила, что на сегодня самыми горячими направлениями остаются Лиманское и Купянское. За счет наступления на этих участках ВС РФ надеются оттянуть украинские силы из-под Бахмута, где успешно продвигаются ВСУ.

На Лиманском и Купянском направлениях россияне снизили количество обстрелов, однако продолжают стягивать в эти зоны фронта живую силу и технику, чтобы продолжать наступления.

Ранее Тарнавский рассказал о достижениях защитников на Таврическом направлении.