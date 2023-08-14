В интервью изданию Оbozrevatel заместитель Буданова, комментируя вероятность ракетного удара ВС РФ по Украине на День Независимости, не исключил, что оккупанты могут прибегнуть к такому сценарию, информирует «НБН».

По словам Скибицкого, россияне могут устроить террор днем ранее или на день позже. Кроме того, атаки захватчиков могут происходить в несколько волн или несколько дней.

Генерал считает, что это не удивит кого-либо из жителей нашей страны, которым нужно следовать рекомендациям и отправляться в укрытие, когда объявляют воздушную тревогу.

Напомним, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, как Украина использует в своих целях борьбу в Кремле.