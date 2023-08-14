Как информирует «НБН», в интервью «РБК-Украина» Сергей Наев заявил, что по состоянию на сегодняшний день в Беларуси находится около 6500 «вагнеровцев». Он добавил, что они пока что не несут реальной угрозы для нашей страны.

В частности, по слова Наева, к примеру, если едет автомобиль – это опасность. Но если этот автомобиль едет прямо на тебя, то это является угрозой.

Таким образом, командующий ОС Вооруженных сил Украины Наев пояснил, что пребывание наемников на территории РБ является опасностью для Украины. Но если они создадут не одну ДРГ или же наземную наступательную группировку, то это уже станет реальной угрозой.

Он добавил, что именно поэтому мы не ожидаем, когда именно будет образована данная угроза, но мы все делаем для того, чтобы наши оборонные способности были повышены.

Напомним, ранее Наев рассказал о попытках ДРГ РФ проникнуть на территорию Украины.