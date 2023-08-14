Спикер оперативного командования «Юг» в эфире Еspreso рассказала, что подразделения ВС РФ в регионе используют намного меньше боеприпасов, чем ранее, информирует «НБН».

По словам начальницы пресс-центра, на Геническом и Чонгарском направлениях захватчики устанавливают понтонные конструкции в качестве альтернативных мостов, чтобы ускорить логистику. Сейчас наиболее надежный путь для них – трасса М17, которая идет через Армянск, однако она слишком близко находится к позициям защитников.

Гуменюк отметила, что иногда оккупанты используют для обеспечения своих подразделений на левобережье гражданские транспортные средства, поскольку в этом регионе армия Путина испытывает нехватку боеприпасов.

Ранее «освободители» выпускали на 60 обстрелов по 300-400 снарядов, сейчас они используют их в два раза меньше, после эффективных ударов ВСУ по их складам.

Ранее спикер ОК «Юг» объяснила, зачем россияне бомбят позиции «второй армии мира» на оккупированных территориях.