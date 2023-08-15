В комментарии росСМИ «волонтеры» рассказали, что больше половины украинцев, которые остались на территории оккупированных Херсонщины и Запорожья, не рады россиянам, информирует «НБН».

Один из «волонтеров» сообщил, что жители указанных регионов сливают информацию об «освободителях». Также представителей страны-агрессора отказываются обслуживать.

«На заправке посылают к Путину заправляться», — жалуется он.

По словам россиянина, на временно захваченных территориях среди украинцев много «предателей», поэтому местных жителей нужно бояться также, как и ВСУ.

«Волонтер» рассказал, что у них есть риск «не проснуться». Чтобы не контактировать с местным населением, россияне заезжают в населенные пункты и стараются успеть сделать свои дела до рассвета, после чего бегут на материковую территорию государства-террориста.

Ранее Центр национального сопротивления рассказал, что украинцы в оккупации отказываются продавать продукты питания путинским солдатам. Командование ВС РФ разрешило оккупантам красть еду у местных жителей.