Как сообщает «НБН«, об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что, хотя Х-22 является крылатой ракетой, она все-таки гиперзвуковая и летит около 4 000 километров в час. Также известно, что Х-22 заходят на цель по баллистической траектории, в связи с чем их трудно сбивать.

«Ни одну из ракет Х-22 мы вообще не уничтожили, а не только сегодня», — так Игнат прокомментировал последнюю атаку РФ.

В частности, оккупанты ударили по Донецкой области ракетами подобного типа — из шести самолетов Ту-22М3 они запустили четыре Х-22. В общей сложности было выпущено 24 ракеты, из них силы ПВО ликвидировали 16.

«Конечно, мы бы хотели сбить больше, достичь того результата, который был накануне, когда в районе ответственности ОК «Юг» мы увидели 100% результат сбития ракет. Но 16 из 24 – это также довольно высокий результат», — сказал Игнат.

Напомним, ранее мы уже писали о масштабной ракетной атаке РФ по Одессе.