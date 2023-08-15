Первый заместитель руководителя Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что во время воздушной тревоги утром в регионе было слышно серию взрывов, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ОВА в Telegram.

По словам представителя ведомства, во время вражеской ракетной атаки в области работали силы противовоздушной обороны. Чиновник добавил, что по предварительной информации данных о падении обломков и повреждении объектов на Хмельнитчине нет.

Отметим, что ночью были слышны взрывы также в Луцке, Львове, Днепре и Запорожье. Мэр Львова сообщил, что российские войска обстреляли в городе жилые дома.