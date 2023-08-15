Так, как пишет «НБН» со ссылкой на заявление главы правительства Дениса Шмыгаля, озвученное во время заседания Кабинета министров Украины, правительство предоставило 1,2 миллиарда гривен на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украинского государства. Деньги были выделены из резервного фонда госбюджета.

Согласно словам главы украинского правительства, каждый день наша страна укрепляет свою обороноспособность. В том числе, сегодня правительство приняло два решения об усилении рубежей северо-восточных регионов.

Дословно из заявления Шмыгаля:

В ответ на запросы Черниговской и Харьковской ОВА выделяем из резервного фонда 1 миллиард и двести миллионов гривен.

Напомним, ранее мы уже писали о новом пакете военной помощи Украине от Соединенных Сштаов Америки.