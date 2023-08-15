Мариупольский мэр рассказал, что после удара по лагерю ВС РФ в Юрьевке, в городскую больницу №2 привезли 50 «трехсотых», из них 13 захватчиков уже скончались, информирует «НБН».

По словам чиновника, раненых оккупантов доставили и в медучреждение в Мангуше, там умерли 5 «освободителей». Городской глава отметил, что россияне всю ночь разбирали последствия прилета по лагерю и вывозили «груз 300». Количество автобусов и грузовиков свидетельствует о большом количестве «трехсотых».

Бойченко добавил, что информации о пострадавших в результате атаки на базу армии Путина среди мирного населения нет.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о ситуации с оказанием медицинской помощи в городе. Он сообщил, что россияне отправляют людей из больниц умирать дома.