Как информирует «НБН», в ТГ-канале Маляр проинформировала, что Вооруженные силы Украины освободили Урожайное.

Так, говоря о деоккупации вышеуказанного населенного пункта, Маляр подчеркнула, что украинские защитники закрепляются на рубежах, а контрнаступательные действия продолжаются.

Примечательно, что об успешных действиях ВСУ вблизи Урожайного сообщалось уже несколько дней подряд. Ранее перед этим также стало известно о деоккупации Старомайорского.

Напомним , ранее мы уже писали о том, как американская БММ спасла жизни экипажу ВСУ после прямого попадания снаряда из танка.