В комментарии изданию Financial Times заместитель Буданова сообщил, что на большинстве участках фронта ВС РФ перешли к статической обороне и лишь на Купянском направлении армия Путина пытается атаковать, информирует «НБН».

По словам представителя военной разведки, оккупанты по-прежнему стремятся получить хоть какую-то победу на поле боя, однако пока их усилия не приносят результата.

После полтора года полномасштабной войны Кремль все еще стремится выполнить задачу-минимум – выйти на административные границы Донецкой области.

Скибицкий объяснил, что все операции «второй армии мира» не несут стратегический военный характер, россияне просто проводят локальные нападения.

Напомним, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал новую «гуманитарную приоритетную задачу» вооруженной агрессии России.