Соблюдать все необходимые критерии во время проведения выборов, когда в стране объявлено военное положение, когда страна-оккупант осуществляет полном асштабное вторжение, попросту невозможно.

Как информирует «НБН», с таким заявлением выступ в эфире «Новое время» заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Дословно из заявления Корниенко:

В настоящее врем качественно, соблюдая все правила и критерии, провести выборы в Украние попросту невозможно. Так как есть множество реальных проблем с безопасностью.