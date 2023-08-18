В эфире национального телемарафона глава пресс-центра Сил обороны Юга Украины рассказала, что ВС РФ уменьшили количество обстрелов в регионе, поскольку россиянам трудно подтягивать резервы из Крыма после «бавовны» на Чонгарском и Геническом мостах, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, в результате успешной работы защитников у путинских оккупационных сил на юге началась «снарядная тахикардия». У захватчиков на левом берегу есть пункты боеснабжения, также россияне часть запасов пытаются подвозить из Крыма, что стало достаточно сложным.

Спикер ОК «Юг» отметила, что в среду ВС РФ атаковали регион около 80 раз, в четверг количество ударов существенно снизилось – днем 36 обстрелов и 18 ночью.

Ранее Гуменюк рассказала, как работает мост оккупантов в Керченском проливе после «бавовны».