В эфире национального телемарафона Игнат отметил, что 17 августа было больше взлетов МиГ страны-агрессора. Вероятно, эти полеты истребителей были тренировочными, информирует «НБН».

По словам полковника, летному составу нужно поддерживать навыки, выполнение тактических приемов, например, взлета-посадки, выхода на рубежи пусков ракет и т.д. При этом учения россиян не гарантируют, что они не нанесут удар по Украине «Кинжалами».

Представитель Воздушных сил добавил, что поскольку МиГ-31К могут нести эти аэробаллистические ракеты, украинская ПВО должна реагировать на опережение и объявить тревогу по всем регионам.

Игнат отметил, что при полной заправке бака истребители ВС РФ могут быть в воздухе до 1,5 часов, вчерашняя последняя тренировка пилотов захватчиков длилась более 2 часов, тогда взлетели два самолета один за другим.

Ранее полковник объяснил, почему в Украине участились воздушные тревоги.