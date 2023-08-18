Советник главы оборонного ведомства Алексей Копытько в своем Facebook-аккаунте прокомментировал «данные американской разведки», на которые ссылается издание, относительно контрнаступления защитников, информирует «НБН».

По словам представителя Минобороны, материал журналистов – вброс от создателей «РФ возьмет Киев за 72-96 часов». Американское СМИ заявило, что защитники якобы остановятся в нескольких милях от Мелитополя, а Белый дом обеспокоен тем, что операция на юге будет подорвана наступлением армии Украины под Бахмутом Донецкой области.

Журналисты пишут, что «причинами неосвобождения» станут активность ВСУ на Бахмутском направлении и стремление командования защитников снизить уровень потерь с помощью тактики малых групп. Копытько отметил отсутствие логики у журналистов, поскольку Украина должна остановить продвижение ВС РФ на Донетчине путем боя, чтобы они не двигались вглубь страны.

Советник министра добавил, что не стоит верить «анонимным источникам» и «данным разведки» в СМИ, которые уже были замечены в попытках оказания нездорового влияния.

Ранее в Минобороны отреагировали на сообщения в СМИ о якобы намерении Киева заменить Валерия Залужного.