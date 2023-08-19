Как информирует «НБН», об этом пишет в своем ТГ-канале военный корреспондент Андрей Цаплиенко, ссылаясь на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Согласно обнародованному сообщению, в Кремле не рассматривают никаких вариантов будущего, в котором Украина будет существовать, как суверенная независимая страна.

Лично для Путина, как говорится в сообщении, единственным приемлемым форматом является окончательная, раз и навсегда, ликвидация «украинского вопроса».

Уже, по состоянию на текущий момент, все решения приняты. Более того, они окончательные. А все остальное – это иллюзия самообмана.

Напоследок журналист Андрей Цаплиенко, говоря об «окончательном решении украинского вопроса», подчеркнул, что такой эвфемизм, вопреки явной аналогии «Endlösung der Judenfrage», гитлеровским «Окончательным решением еврейского вопроса», активно использует пресса России. Он означает полную ликвидацию народа, который фашистская страна считает себе угрозой.

Ранее мы писали о реакции Данилова на заявление НАТО о членстве Украины в Альянсе.